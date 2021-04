175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)

В Виенне (штат Западная Виргиния, США) состоялся интересный вечер бокса, главной изюминкой которого стал бой с участием боксера весом 175 кг.

На ринге встретились ,бойцы-дебютанты Даджуан Кэллоуэй и Исайя Маргхейм. Огромный Даджуан вес которого на взвешивании составил 388 фунтов (чуть больше 175 кг, - прим. ред.) уже на второй минуте поединка ударом-тычком отправил соперника в нокдаун. Исайя поднялся, однако решил не испытывать судьбу и завершил бой.

Видео нокаута в бою Даджуан Кэллоуэй - Исайя Маргхейм:

388 pound debutant Dajuan Calloway (1-0) needs just 1:23 to stop fellow debutant Isaiah Margheim (0-1) in their heavyweight fight in Vienna, West Virginia pic.twitter.com/5mgZT9yHZX

