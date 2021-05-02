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Мексиканский технарь сенсационно нокаутировал "Ассасина" в чемпионском бою (видео)

Мексиканский технарь сенсационно нокаутировал "Ассасина" в чемпионском бою (видео)
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

На вечере бокса в Манчестере зрители стали свидетелями грандиозного апсета. 

Непобедимый "Викинг" нокаутировал мексиканца мощным ударом в корпус (видео)

В поединке андеракрда в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе встретились местный любимец Джеймс Теннисон и мексиканец Джованни Страффон. Уже в первом раунде боксеры устроили настоящую рубку, которая завершилась падением для 27-летнего Теннисона по прозвищу "Ассасин". Ноги британца начали "танцевать", и рефери решил не продолжать схватку, зафиксировав сенсационную победу техническим нокаутом для 27-летнего мексиканца.

Видео нокаута в бою Джеймс Теннисон - Джованни Страффон:

Теннисон проиграл в 4-й раз в карьере, имея в своем активе 28 побед, Джованни, в свою очередь, добыл 24 победу в профи при трех поражениях.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу в Манчестере на ринге сразились супертяжи Дерек Чисора и Джозеф Паркер.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 780

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Бокс, Нокаут, Джеймс Теннисон, Джованни Страффон.
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