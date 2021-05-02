Мексиканский технарь сенсационно нокаутировал "Ассасина" в чемпионском бою (видео)

На вечере бокса в Манчестере зрители стали свидетелями грандиозного апсета.

В поединке андеракрда в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе встретились местный любимец Джеймс Теннисон и мексиканец Джованни Страффон. Уже в первом раунде боксеры устроили настоящую рубку, которая завершилась падением для 27-летнего Теннисона по прозвищу "Ассасин". Ноги британца начали "танцевать", и рефери решил не продолжать схватку, зафиксировав сенсационную победу техническим нокаутом для 27-летнего мексиканца.

Видео нокаута в бою Джеймс Теннисон - Джованни Страффон:

Теннисон проиграл в 4-й раз в карьере, имея в своем активе 28 побед, Джованни, в свою очередь, добыл 24 победу в профи при трех поражениях.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу в Манчестере на ринге сразились супертяжи Дерек Чисора и Джозеф Паркер.