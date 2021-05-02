Боксер с одного удара вырубил соперника в чемпионском бою (видео)

В Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся больше вечер профессионального бокса, в котором прошли несколько чемпионских боев, в частности американские средневесы Эрисланди Лара и Томас Ламанна сразились за вакантный пояс WBA.

Уже в первом раунде 38-летний Лара мощным оверхендом поймал 29-летнего соперника, который рухнул на канвас. Ломанне понадобилась помощь врачей и он не смог присутствовать на церемонии объявления результата.

Видео нокаута в бою Эрисланди Лара - Томас Ламанна:

Для Эрисланди эта победа стала 28 при трех поражениях и трех ничьих, Томас, в свою очередь, проиграл в пятый раз, имея на свой счету 30 побед и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Карсоне супертяж Энди Руис победил Криса Арреолу, поднявшись с нокдауна.