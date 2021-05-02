Непобедимый чемпион в весе Гвоздика защитил титул от посягательств "Паука" (видео)

В субботу, 1 мая, в Манчестере состоялся масштабный вечер профессионального бокса, со-главным событием которого стал чемпионский бой в полутяжелом весе между обладателем пояса WBA россиянином Дмитрием Биволом и британцем Крэйгом Ричардсом по прозвищу "Паук".

Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу 30-летнему Биволу. Судейский счет 118-110, 115-113 и 115-114.

Лучшие моменты боя Дмитрий Бивол - Крэйг Ричардс:

Для непобедимого Бивола эта победа стала 18-й в профи, "Паук", в свою очередь, проиграл во второй раз, имея на своем счету 16 победу и одну ничью.

Отметим, Бивол выступает в полутяжелом весе, где ранее проводил свои бои украинский экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик. "Гвоздь" завершил карьеру, однако он всегда открыт к предложениям.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Манчестере состоялся бой супертяжей Дерек Чисора - Джозеф Паркер.