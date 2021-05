"Кошмар" уронил "Разрушителя", но тот поднялся и довел дело до победы (видео)

В ночь на 2 мая (время киевское) в Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой американских супертяжей Энди Руис - Крис Арреола.

31-летний Руис по прозвищу "Разрушитель" владел тотальным преимуществом в ринге в бою против 40-летнего Арреолы по прозвищу "Кошмар", что вылилось в победу решением судей по окончании 12 раундов. Все судьи отдали победу Энди - 118-109, 118-109, 117-110. Примечательно, что во втором раунде "Кошмар" отправил экс-чемпиона мира в хевивейте в нокдаун, но "Разрушитель" поднялся и довел дело до убедительной победы.

Видео нокдауна в бою Энди Руис - Крис Арреола:

.@nightmareboxing sends Andy Ruiz Jr. to the canvas in RD2 with an overhand right. #RuizArreola

Order the #RuizArreola PPV now! https://t.co/GhWfjwEkIl pic.twitter.com/vGY1GXDDjr

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 2, 2021