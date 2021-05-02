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"Кошмар" уронил "Разрушителя", но тот поднялся и довел дело до победы (видео)

"Кошмар" уронил "Разрушителя", но тот поднялся и довел дело до победы (видео)
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter PBConFOX

В ночь на 2 мая (время киевское) в Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой американских  супертяжей Энди Руис - Крис Арреола.

Мексиканский технарь сенсационно нокаутировал "Ассасина" в чемпионском бою (видео)

31-летний Руис по прозвищу "Разрушитель" владел тотальным преимуществом в ринге в бою против 40-летнего Арреолы по прозвищу "Кошмар", что вылилось в победу решением судей по окончании 12 раундов. Все судьи отдали победу Энди - 118-109, 118-109, 117-110. Примечательно, что во втором раунде "Кошмар" отправил экс-чемпиона мира в хевивейте в нокдаун, но "Разрушитель" поднялся и довел дело до убедительной победы.

Видео нокдауна в бою Энди Руис - Крис Арреола:

Лучшие моменты боя Энди Руис - Крис Арреола:

Во время поединка на трибунах вспыхнула массовая драка, которая на время привлекла внимание зрителей.

Для Руиса этот успех стал 34-м в профи при двух поражениях, Арреола, в свою очередь, проиграл в седьмой раз, имея на своем счету 38 победу и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Манчестере состоялся вечер бокса, в главном бою которого на ринг вернулся Дерек Чисора.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Крис Арреола, Энди Руис.
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