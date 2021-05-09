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"Блоха" избил японского боксера в чемпионском бою (видео)

"Блоха" избил японского боксера в чемпионском бою (видео)
10:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram daznboxing

В ночь с 8 на 9 мая (время киевское) в американском Далласе состоялся масштабный вечере профи-бокса, соглавным событием которого стал чемпионский бой в первом наилегчайшем весе Элвин Сото - Кацунари Такаяма.

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Чемпион WBO в первом наилегчайшем весе мексиканец Сото уверенно защитил титул от посягательств японца Такаямы. В девятом раунде поединок превратился в одностороннее избиение, и рефери решил остановить схватку, зафиксировав технический нокаут. Кацунари был крайне недоволен данным решением и даже начал боксировать с тенью посреди ринга, однако вердикт о его поражении уже вступил в силу.

Таким образом, 24-летний Элвин по прозвищу "Блоха" добыл свою 19 победу в профи при одном поражении. 37-летний японец, в свою очередь, проиграл в 9 раз при 32 успехах. 

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу в Далласе на ринге сразился Сауль Альварес.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Элвин Сото, Кацунари Такаяма.
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