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"Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса (видео)

"Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса (видео)
10:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В ночь на 9 мая (время киевское) в Далласе (штат Техас. США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс.

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Британец Сондерс сумел сдержать натиск более именитого соперника, однако все же инициатива была на стороне мексиканца. В восьмом раунде Билли пропустил удар справа, который, вероятно, стал причиной кровотечения. После восьмого раунда угол британца принял решение не продолжать схватку. 

Удар, из-за которого возникло рассечение у Сондерса:

Во время боя Сондерс даже успевал провоцировать "Канело":

К слову, судейский счет на момент остановки бой был в пользу мексиканца:

Таким образом, "Канело" к своим поясам WBC и WBA Super во втором среднем весе добавил и WBO. Теперь на счету 30-летнего Сауля 56 побед, две ничьих и одно поражение. 31-летний Билли Джо Сондерс проиграл впервые, имея в своем послужном списке 30 побед. Примечательно, что после своей победы Альварес вызвал на бой Калеба Планта, который владеет поясом IBF в этом весе. Следующий бой мексиканца может быть за статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее "Телеграф" сообщал о сенсационном нокауте на вечере бокса в Манчестере.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс.
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