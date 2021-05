"Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса (видео)

В ночь на 9 мая (время киевское) в Далласе (штат Техас. США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс.

Британец Сондерс сумел сдержать натиск более именитого соперника, однако все же инициатива была на стороне мексиканца. В восьмом раунде Билли пропустил удар справа, который, вероятно, стал причиной кровотечения. После восьмого раунда угол британца принял решение не продолжать схватку.

Удар, из-за которого возникло рассечение у Сондерса:

Canelo's uppercut that cause Saunders right eye swelling #CaneloSaunders pic.twitter.com/TRWlZVGmuw

— #CaneloSaunders (@BatmanBoxing) May 9, 2021