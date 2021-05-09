"Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса (видео)

В ночь на 9 мая (время киевское) в Далласе (штат Техас. США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс.

Британец Сондерс сумел сдержать натиск более именитого соперника, однако все же инициатива была на стороне мексиканца. В восьмом раунде Билли пропустил удар справа, который, вероятно, стал причиной кровотечения. После восьмого раунда угол британца принял решение не продолжать схватку.

Удар, из-за которого возникло рассечение у Сондерса:

Во время боя Сондерс даже успевал провоцировать "Канело":

К слову, судейский счет на момент остановки бой был в пользу мексиканца:

Таким образом, "Канело" к своим поясам WBC и WBA Super во втором среднем весе добавил и WBO. Теперь на счету 30-летнего Сауля 56 побед, две ничьих и одно поражение. 31-летний Билли Джо Сондерс проиграл впервые, имея в своем послужном списке 30 побед. Примечательно, что после своей победы Альварес вызвал на бой Калеба Планта, который владеет поясом IBF в этом весе. Следующий бой мексиканца может быть за статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее "Телеграф" сообщал о сенсационном нокауте на вечере бокса в Манчестере.