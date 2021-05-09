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Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)

Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)
11:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram souleycissokho

На вечере бокса в Далласе (штат Техас США) зрители стали свидетелями многих ярких боев, в частности, на ринге сразились представители первого среднего веса Кирон Конвей (16-2-1, 3 КО) и Сулейман Сиссоко (13-0, 8 КО).

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Бой прошел в конкурентной борьбе, однако мнение судей кардинально разошлось. По итогам 10 раундов двое судей отдали победу французу Сиссоко, а один - британцу Кирону. Таким образом, Сулейман добыл победу раздельным решением судей (97:92, 93:96, 94:95). Отметим, в 9-м раунде Кирон двойным апперкотом отправил соперника в тяжелейший нокдаун, правда, француз сумел подняться и провести бой до конца.

Видео зрелищного нокдауна в бою Кирон Конвей - Сулейман Сиссоко:

"Телеграф" напоминает, что в главном бою на вечере бокса в Далласе Сауль Альварес остановил Билли Джо Сондерса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 558

Все по теме:

Бокс, Нокдаун, Кирон Конвей, Сулейман Сиссоко.
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