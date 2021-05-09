Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)

На вечере бокса в Далласе (штат Техас США) зрители стали свидетелями многих ярких боев, в частности, на ринге сразились представители первого среднего веса Кирон Конвей (16-2-1, 3 КО) и Сулейман Сиссоко (13-0, 8 КО).

Бой прошел в конкурентной борьбе, однако мнение судей кардинально разошлось. По итогам 10 раундов двое судей отдали победу французу Сиссоко, а один - британцу Кирону. Таким образом, Сулейман добыл победу раздельным решением судей (97:92, 93:96, 94:95). Отметим, в 9-м раунде Кирон двойным апперкотом отправил соперника в тяжелейший нокдаун, правда, француз сумел подняться и провести бой до конца.

Видео зрелищного нокдауна в бою Кирон Конвей - Сулейман Сиссоко:

"Телеграф" напоминает, что в главном бою на вечере бокса в Далласе Сауль Альварес остановил Билли Джо Сондерса.