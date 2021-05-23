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В боксе появился новый абсолютный чемпион мира (Видео)

В боксе появился новый абсолютный чемпион мира (Видео)
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

В ночь на 23 мая (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса от компании Top Rank. Главным событием шоу стал объединительный поединок в первом полусреднем весе между американским чемпионом WBA и IBF Хосе Рамиресом и британским обладателем титулов WBC и WBO Джошем Тейлором.

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В 12-раундовой схватке 30-летний Тейлор нанес 28-летнему "Ягуару" первое поражение в карьере. Судейский счет - 112-114 трижды. Примечательно, что британец дважды отправлял соперника в нокдаун в шестом и седьмом раундах. Таким образом, в первом полусреднем весе появился абсолютным чемпион мира по боксу.

Видео нокдаунов в бою Джош Тейлор - Хосе Рамирес:

Лучшие моменты боя Джош Тейлор - Хосе Рамирес:

Для непобедимого Тейлора эта победа стала 18-й в профи, а Хосе Карлос Рамирес проиграл впервые, имея в своем послужном списке 26 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в США.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Хосе Рамирес, Джош Тейлор.
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