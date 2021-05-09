Двойник Илона Маска разбил лицо сопернику (видео)

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Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marctheboxer

В андеркарде шоу Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс свой третий поединок в профи провел Марк Кастро, который знаменит из-за своего внешнего сходства с Илоном Маском.

"Блоха" избил японского боксера в чемпионском бою (видео)

Противостоял непобедимому американцу 20-летний мексиканец Ирвинг Кастильо. 21-летний Кастро выглядел быстрее в ринге и уже в четвертом раунде превратил бой в одностороннее избиение. В какой-то момент Марк разбил нос оппоненту и зажал соперника в углу ринга. После серии ударов рефери решил остановить схватку, зафиксировав технический нокаут.

Для непобедимого Кастро эта победа стала третьей в профи, Кастильо проиграл во второй раз, имея на своем счету 9 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кастро в дебютном бою нокаутировал мексиканца Луиса Хавьера Вальдеса. А в своем втором поединке Марк избил соотечественника Джона Морагу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Марк Кастро.
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