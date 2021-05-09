Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)

В карде шоу Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс состоялось немало зрелищных боев, однако один поединок и вовсе оказался скандальным.

В бою супертяжей кубинец Фрэнк Санчес (18-0, 13 КО) нокаутировал американца Наги Агилеру (21-11, 14 КО). В шестом раунде "Кубинская молния" мощным ударом с правой попал в блок Наги, однако тот показал судье, что удар пришелся по затылку. Затем Агилера повис на канатах, а через некоторое время рухнул на канвас. Картинное падение американца длилось около 10 секунд, а в сети считают, что боксера надо номинировать на "Оскар".

Видео нокаута в бою Фрэнк Санчес - Наги Агилера:

"Телеграф" напоминает, что на вечере бокса в Далласе вернулся в ринг двойник Илона Маска.