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Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)

Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)
Обновлено 11:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram daznboxing

В карде шоу Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс состоялось немало зрелищных боев, однако один поединок и вовсе оказался скандальным.

Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)

В бою супертяжей кубинец Фрэнк Санчес (18-0, 13 КО) нокаутировал американца Наги Агилеру (21-11, 14 КО). В шестом раунде "Кубинская молния" мощным ударом с правой попал в блок Наги, однако тот показал судье, что удар пришелся по затылку. Затем Агилера повис на канатах, а через некоторое время рухнул на канвас. Картинное падение американца длилось около 10 секунд, а в сети считают, что боксера надо номинировать на "Оскар".

Видео нокаута в бою Фрэнк Санчес - Наги Агилера:

"Телеграф" напоминает, что на вечере бокса в Далласе вернулся в ринг двойник Илона Маска.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 684

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Наги Агилера, Фрэнк Санчес.
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