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"Ногам не сообщили, что бой окончен": жесткий нокаут от непобедимого средневеса (видео)

"Ногам не сообщили, что бой окончен": жесткий нокаут от непобедимого средневеса (видео)
Обновлено 11:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

На вечере бокса Тейлор - Рамирес в Лас-Вегасе жарко было даже в андеркарде. 

Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)

В "разогревочном" поединке встретились американские средневесы Хавьер Мартинес и Келвин Меткалф. Непобедимый Мартинес выглядел лучше в ринге и планомерно наращивал свое преимущество, пока в 4-м раунде защита Меткалфа дрогнула. Келвин, пропустив серию ударов, рухнул на канвас. Боксер пытался подняться, однако тело его уже не слушалось, а ноги безуспешно пытались поднять бойца. Выглядело это весьма жутко.

Видео нокаута в бою Хавьер Мартинес - Келвин Меткалф:

Для Мартинеса эта победа стала четвертой в профи, а Меткалф, в свою очередь, проиграл в шестой раз, имея на своем счету 10 побед и одну ничью. Примечательно, что ранее Келвин не оказывался в нокауте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном поединке шоу в Лас-Вегасе определился абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 254

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Бокс, Нокаут, Хавьер Мартинес, Келвин Меткалф.
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