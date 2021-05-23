"Ногам не сообщили, что бой окончен": жесткий нокаут от непобедимого средневеса (видео)

На вечере бокса Тейлор - Рамирес в Лас-Вегасе жарко было даже в андеркарде.

В "разогревочном" поединке встретились американские средневесы Хавьер Мартинес и Келвин Меткалф. Непобедимый Мартинес выглядел лучше в ринге и планомерно наращивал свое преимущество, пока в 4-м раунде защита Меткалфа дрогнула. Келвин, пропустив серию ударов, рухнул на канвас. Боксер пытался подняться, однако тело его уже не слушалось, а ноги безуспешно пытались поднять бойца. Выглядело это весьма жутко.

Видео нокаута в бою Хавьер Мартинес - Келвин Меткалф:

Для Мартинеса эта победа стала четвертой в профи, а Меткалф, в свою очередь, проиграл в шестой раз, имея на своем счету 10 побед и одну ничью. Примечательно, что ранее Келвин не оказывался в нокауте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном поединке шоу в Лас-Вегасе определился абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.