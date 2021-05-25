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Украинский боксер назвал секрет успеха Кличко (видео)

Украинский боксер назвал секрет успеха Кличко (видео)
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram klitschko

Известный украинский боксер, бывший претендент на титул в полутяжелом весе, Исмаил Силлах поведал о своей работе с уже завершившим карьеру профессионального боксера Владимиром Кличко.

Промоутер рассказал, что может вернуть Владимира Кличко на ринг

Силлах, который частенько бывал в тренировочном лагере легенды хевивейта, рассказал, что Владимира зря обвиняют в однообразности, ведь на самом деле он - очень талантливый боксер, который умеет делать на ринге все. Правда, Кличко намерено использовал в своих поединках лишь незначительный арсенал умений, в частности, джеб и двойки, чтобы минимизировать риски ошибки.

"Кличко как-то говорил: "Зачем делать то, что может привести к какой-то ошибке?". Он делает минимум, но четко. Он делает джеб, два удара - и все, он может выиграть этим бой. Но когда на кону стоят 20-30 миллионов, зачем рисковать и лезть в какую-то перебивку? Он может все. Он двигается очень классно." - рассказал Силлах в комментарии для Youtube-канала "BOXING STUDIO - СТУДИЯ БОКСА".

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший тренер Кличко верит в успешное возвращение Владимира на ринг.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Владимир Кличко, Бокс, Исмаил Силлах.
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