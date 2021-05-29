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Непобедимый украинский супертяж сразится с братом форварда "Реала" (видео)

Непобедимый украинский супертяж сразится с братом форварда "Реала" (видео)
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook b1boxing

Промоутерская компания B1 Boxing Promotions анонсировала 12 июня в Киеве большой вечер профессионального бокса.

Нокаут месяца: боксер вырубил дебютанта одним ударом (видео)

В со-главном событии на ринг выйдет непобедимый украинский супертяж Владислав Сиренко (16-0, 13 КО). Противостоять ему будет французский боксер алжирского происхождения Невфель Уата (18-3, 10 КО). Примечательно, что Уата является двоюродным братом футболиста "Реала" и сборной Франции Карима Бензема.

Подробнее о вечере бокса 12 июня рассказано в сюжете "Украина 24":

В последний раз Невфель выходил на ринг 15 февраля 2020 года. Тогда он единогласным решением судей победил соотечественника Фаисала Аррами. Что касается Сиренко, то украинец в марте 2021 года единогласным решением судей одолел поляка Камила Соколовски.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский боксер заявил, что ему предложили провести бой с Владимиром Кличко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Киев, Бокс, Карим Бензема, Владислав Сиренко, Невфель Уата.
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