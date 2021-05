Нокаут месяца: боксер вырубил дебютанта одним ударом (видео)

На вечере бокса в Доминиканской Республике зрители стали свидетелями брутального нокаута.

Поединок двух местных начинающих боксеров-профессионалов в первом среднем весе Анхель Круз - Джефри Сантана Флоримон подарил удивительный нокаут. Уже в первом раунде непобедимый Круз, который проводил свой третий бой в профи, мощнейшим встречным ударом с левой уронил соперника-дебютанта на канвас. Флоримон долго не мог прийти в себя и ему понадобилась медицинская помощь. К слову, для Джефри Сантаны это была вторая схватка в карьере.

Видео нокаута в бою Анхель Круз - Джефри Сантана Флоримон:

Vicious KO, a club KO of the month in Santo Domingo, Dominican Republic! Angel Cruz (3-0) with the huge KO-1 of Jefry Santana Florimon (0-2) in their light middleweight fight

Shuan Boxing pic.twitter.com/5vyzX1fnyh

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) May 27, 2021