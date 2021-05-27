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Нокаут месяца: боксер вырубил дебютанта одним ударом (видео)

Нокаут месяца: боксер вырубил дебютанта одним ударом (видео)
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На вечере бокса в Доминиканской Республике зрители стали свидетелями брутального нокаута.

Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)

Поединок двух местных начинающих боксеров-профессионалов в первом среднем весе Анхель Круз - Джефри Сантана Флоримон подарил удивительный нокаут. Уже в первом раунде непобедимый Круз, который проводил свой третий бой в профи, мощнейшим встречным ударом с левой уронил соперника-дебютанта на канвас. Флоримон долго не мог прийти в себя и ему понадобилась медицинская помощь. К слову, для Джефри Сантаны это была вторая схватка в карьере.

Видео нокаута в бою Анхель Круз - Джефри Сантана Флоримон:

Ранее "Телеграф" сообщал о жутком нокауте на вечере бокса в Лас-Вегасе, где ногам упавшего боксера "не сообщили", что поединок окончен.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 153

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Бокс, Нокаут.
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