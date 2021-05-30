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Боксер-дебютант избил соперника за два раунда (видео)

Боксер-дебютант избил соперника за два раунда (видео)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram khalilcoe_

На вечере бокса в Лас-Вегасе 30 мая (время киевское) состоялось немало зрелищных поединков, в частности, в андеркарде шоу выступил американский боксер-полутяжеловес Халил Кое.

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Кое, для которого это был дебют в профи, встретился с 30-летним соотечественником Натаниэлем Тэддом. Уже в первом раунде Халил ударами в корпус заставил соперника встать на колено. Ситуация повторилась в концовке первой трехминутки и в середине второго раунда. В итоге 24-летний Кое добыл победу нокаутом в дебютном поединке. Что касается Тэдда, то он проиграл в пятый раз подряд, имея на счету две победы.

Видео нокаута в бою Халил Кое - Натаниэль Тэдд:

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой в весе Ломаченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут.
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