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Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко (видео)

Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко (видео)
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В ночь на 30 мая (время киевское) чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни провел защиту титула в поединке против опытного легковеса из Венесуэлы Хорхе Линареса.

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Бой, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США), продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой Девина единогласным решением судей. Итоговый судейский счет - 116-112, 116-112 и 115-113. Примечательно, что Линарес выиграл все чемпионские раунды и даже дважды потряс американца в 10-м и 11-м раундах.

Лучшие моменты боя Девин Хэйни - Хорхе Линарес:

Таким образом, непобедимый Хэйни добыл свою 26-ю победу в профи, а Линарес проиграл в шестой раз при 47 победах.

"Телеграф" напоминает, что в легком весе сражается украинский боксер Василий Ломаченко. На июнь у него запланирован поединок против опытного японца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Хэйни обещал Ломаченко бой, однако в последний момент соскочил.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, Девин Хэйни.
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