Девушка-боксер едва не выбила соперницу за пределы ринга (видео)

В андеркарде шоу Хэйни - Линарес состоялось немало зрелищных поединков, в частности, британка Шантель Кэмерон провела бой с представительницей Пуэрто-Рико Мелиссой Эрнандес.

30-летняя Кэмерон досрочно победила 41-летнюю Эрнандес и защитила титул чемпионки мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Шантель наращивала преимущество от раунда к раунду, а четвертой двухминутке ей удалось отправить соперницу в жесткий нокдаун - Мелисса едва не вылетела за пределы ринга. Пуэрториканка сумела подняться, однако уже в следующем раунде рефери остановил схватку.

Для непобедимой Кэмерон этот успех стал 14-м в карьере, Эрнандес проиграла в восьмой раз, имея в своем активе 23 победы и три ничьи.

Лучшие моменты боя Шантель Кэмерон - Мелисса Эрнандес:

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Лас-Вегасе Девин Хэйни защитил титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.