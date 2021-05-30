Непобедимый боксер с одного удара вырубил соперника (видео)

В ночь на 30 мая (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В андеркарде шоу зрители стали свидетелями яркого нокаута.

В поединке первого среднего веса 19-летний американец Амари Джонс нанес досрочное поражение 28-летнему соотечественнику Джонатану Райану Баррзу. Уже в первом раунде Амари мощнейшим встречным ударом нокаутировал более возрастного соперника.

Видео нокаута в бою Амари Джонс - Джонатан Райан Баррз:

Эта победа стала второй для непобедимого Амари на профи-сцене, Райан Баррз, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имя на своем счету три победы.

"Телеграф" напоминает, что на вечере бокса в Лас-Вегасе Девин Хэйни в тяжелейшем бою защитил титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.