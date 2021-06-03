Непобедимый российский боксер избил девушку в Москве

Профессионального российского боксера Арутюна Аветисяна обвинили в избиение. Сообщается, что он якобы напал на девушку в Москве, передает российский телеграм-канал "112".

По информации источника, Аветисян случайно повстречал свою знакомую в московском магазине. У них возник словесный конфликт, в ходе которого девушка назвала боксера "больным", после чего тот достал нож и угрожал ей расправой. Пострадавшая по имени Алжанат также сообщила, что боксер несколько раз ударил ее по лицу. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Отметим, Аветисян является непобедимым боксером полутяжелого веса. На его счету 13 побед в профи, восемь из которых нокаутом. Свой последний поединок он провел в мае 2019 года, победив малоизвестного аргентинца Сесара Эрнана Рейносо.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в США.