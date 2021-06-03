Флойд Мейвезер - Логан Пол: где и когда смотреть бой

В ночь на 7 июня (время киевское) в США на арене Hard Rock Stadium в Майами состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет выставочный поединок между самым богатым боксером в истории Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером Логаном Полом.

В прямом эфире в Украине поединок можно будет посмотреть на сервисе Megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, прямую трансляцию шоу покажет российский телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции вечера бокса на Megogo - 7 июня в 03:30 по киевскому времени, главный бой начнется ближе к семи утра.

Проморолик боя:

Поединок пройдет без судей (официального подсчета не будет), тем не менее победителем может стать один из бойцов, который нокаутирует другого. Кроме того, Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а вес его соперника не должен превышать 190 фунтов (86,2 кг).

На недавней встрече боксеров Пол украл у Мейвезера кепку:

44-летний экс-чемпион в пяти весах Мейвезер впервые выйдет на ринг с 2018 года, когда в выставочном поединке победил японца Тенсина Нацукаву.

Что касается Пола, то 26-летний блогер, на YouTube-канал которого подписано свыше 23 млн людей, проведет свой второй поединок. В дебютном бою он проиграл блогеру KSI.

Ранее "Телеграф" сообщал, что брат Логана Пола Джейк нокаутировал известного экс-бойца ММА Бена Аскрена.