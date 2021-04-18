Звезда YouTube брутально нокаутировал экс-чемпиона в ММА (видео)

Американский YouTube-блогер Джейк Пол, который делает свои первые шаги в профи-боксе, нокаутировал бывшую звезду ММА Бена Аскрена на шоу Triller Fight Club в Атланте.

Пол захватил преимущество в ринге с первых секунд, и уже в первом раунде блогер мощнейшим правым хуком вырубил оппонента.

Видео нокаута в бою Джейк Пол - Бен Аскрен:

Jake Paul knocked Ben Askren out in Round 1 and the official called a stoppage after.#TrillerFightClub pic.twitter.com/4uOFs51LAK — Sporting News (@sportingnews) April 18, 2021

Отметим, 36-леттний Бен Аскрен завершил свои выступления в ММА в 2019 году. За свою карьеру он успел стать чемпион мира в полусреднем весе в промоушенах ONE Championship и Bellator.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во втором бою в профи Пол намертво вырубил звезду НБА.

"Телеграф" напоминает, что в андеркарде шоу в Атланте на ринг вышел украинский боксер Иван Редкач, правда, его поединок завершился громким скандалом.