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Звезда YouTube брутально нокаутировал экс-чемпиона в ММА (видео)

Звезда YouTube брутально нокаутировал экс-чемпиона в ММА (видео)
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram jakepaul

Американский YouTube-блогер Джейк Пол, который делает свои первые шаги в профи-боксе, нокаутировал бывшую звезду ММА Бена Аскрена на шоу Triller Fight Club в Атланте.

На это больно смотреть: убийственный нокаут от боксера-дебютанта попал на видео

Пол захватил преимущество в ринге с первых секунд, и уже в первом раунде блогер мощнейшим правым хуком вырубил оппонента.

Видео нокаута в бою Джейк Пол - Бен Аскрен:

Отметим, 36-леттний Бен Аскрен завершил свои выступления в ММА в 2019 году. За свою карьеру он успел стать чемпион мира в полусреднем весе в промоушенах ONE Championship и Bellator.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во втором бою в профи Пол намертво вырубил звезду НБА.

"Телеграф" напоминает, что в андеркарде шоу в Атланте на ринг вышел украинский боксер Иван Редкач, правда, его поединок завершился громким скандалом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 60

Все по теме:

Бокс, Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Бен Аскрен, Джейк Пол.
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