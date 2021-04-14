Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Рефери, "укравший" гол у Роналду, жестко поплатился за свою ошибку
Рефери, "укравший" гол у Роналду, жестко поплатился за свою ошибку
В Бельгии футболист забил красивый гол, исполнив финт Зидана (видео)
В Бельгии футболист забил красивый гол, исполнив финт Зидана (видео)
В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)
В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)
Украинская футболистка попутала виды спорта и вырубила соперницу без мяча (видео)
Украинская футболистка попутала виды спорта и вырубила соперницу без мяча (видео)

На это больно смотреть: убийственный нокаут от боксера-дебютанта попал на видео

На это больно смотреть: убийственный нокаут от боксера-дебютанта попал на видео
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На боксерском вечере в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) зрители стали свидетелями брутального нокаута.

Непобедимый "Разрушитель" впечатал соперника в канаты (видео)

В поединке двух дебютантов - тяжеловесов Бишопа Леи и Дона Макмилона уже в первом раунде был зафиксирован нокаут. Под оглушительный гул болельщиков, что посетили мероприятие, Бишоп и Дон устроили жесткий размен ударами, в ходе которого преуспел первый. Бишоп убийственным левым боковым угодил в челюсть соперника, который тут же отключился и упал. Спасли Макмилона от более серьезных травм канаты, которые смягчили падение боксера.

Видео эффектного нокаута в бою Бишоп Леи - Дон Макмилон:

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте на вечере бокса в Талсе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 278

Все по теме:

Бокс, Нокаут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Порту" голом-сказкой попрощался с Лигой чемпионов (видео)
02 Монзуль доверили судить ближайший матч "Шахтер" - "Динамо"
03 ПСЖ проиграл "Баварии", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
04 Украинская фигуристка пожаловалась на нападки россиян (видео)
05 Украинская футболистка попутала виды спорта и вырубила соперницу без мяча (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь