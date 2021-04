На это больно смотреть: убийственный нокаут от боксера-дебютанта попал на видео

На боксерском вечере в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) зрители стали свидетелями брутального нокаута.

В поединке двух дебютантов - тяжеловесов Бишопа Леи и Дона Макмилона уже в первом раунде был зафиксирован нокаут. Под оглушительный гул болельщиков, что посетили мероприятие, Бишоп и Дон устроили жесткий размен ударами, в ходе которого преуспел первый. Бишоп убийственным левым боковым угодил в челюсть соперника, который тут же отключился и упал. Спасли Макмилона от более серьезных травм канаты, которые смягчили падение боксера.

Видео эффектного нокаута в бою Бишоп Леи - Дон Макмилон:

ICYMI: The club KO of the YEAR race is OVER! Heavyweight Bishop Le'i (1-0) w/a spectacular pro debut, a vicious KO-1 that FOLDS fellow debutant Don McMillon (0-1) for a KO-1 victory Friday in Salt Lake City, Utah. Thanks to the@KingDanesh

Mr. Latino Entertainment pic.twitter.com/Z0czZ4uskF

— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) April 13, 2021