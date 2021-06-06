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Мейвезер оказался легче своего соперника на 15 кг (видео)

Мейвезер оказался легче своего соперника на 15 кг (видео)
Обновлено 09:50 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Instagram MayweatherPromo

В ночь на 6 июня (время киевское) в Майами состоялось последнее официальное мероприятие перед боем Флойд Мейвезер - Логан Пол - церемония взвешивания.

Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов

По результатам взвешивания вес самого богатого боксера в мира Мейвезера составил 70,3 кг, а вес блогера - 85,7 кг. Затем боксеры сошлись в дуэли взглядов. "Денежный" выглядел спокойно, а вот Пол всем видом показывал свой настрой на поединок. Примечательно, что в 8-и раундовом выставочном бою не будет вестись судейский счет, а победу можно будет одержать лишь нокаутом. 

Полное видео церемонии взвешивания Мейвезера и Пола:

К слову, Мейвезер является непобедимым боксером-профессионалом, на счету которого 50 побед. Логан может похвастаться лишь одним боем в профи, который завершился поражением мот блогера KSI.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть шоу Флойд Мейвезер - Логан Пол в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,798

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Бокс, Флойд Мейвезер, Логан Пол.
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