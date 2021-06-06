Непобедимый брат Тайсона Фьюри добыл очередную победу (видео)

В субботу, 5 июня, в британском Телфорде состоялся большой вечер профи-бокса. В андекарде шоу выступил Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира по версиям WBC/The Ring в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

В четырехраундовом поединке, который проходил в рамках полутяжелого веса, 22-летний Томми нанес первое поражение в карьере 23-летнему Джордану Гранту. Бой продлился всю дистанцию, и судья отдал победу Фьюри со счетом 40-36.

Полное видео боя Томми Фьюри - Джордан Грант:

Для непобедимого Томми этот успех стал шестым в карьере, Грант, в свою очередь, имеет две победы при одном поражении.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке вечера бокса в Телфорде состоялся чемпионский бой в супертяжелом весе.