Украинский боксер добыл победу с Бандерой на груди (видео)

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11:46 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В субботу, 12 июня, в Киеве состоялся большой вечер профи-бокса от компании B1 Boxing Promotions, главным событием которого стало возвращение Олега Малиновского на ринг. В андеркарде шоу также было на что посмотреть.

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В поединке в весовой категории до 76 кг украинец Павел Гула победил молдаванина Макарие Марина единогласным решением судей - 40 - 36. В сети обратили внимание на татуировку украинского боксера, у которого на груди набит портрет Степана Бандеры. 

Видео боев андеркарда шоу B1 Boxing Promotions доступно на страничке компании в Facebook (бой Гулы смотреть с 03:40:49).

Отметим, Олег Малиновский (28-0, 7 КО) победил чемпиона Африки из Намибии Натаниэля Какололо (11-2-1, 4 КО) и завоевал титул WBO Inter-Continental в полулегком весе. Победа досталась украинцу решением большинства судей - 97:93, 95:95, 97:93. 

Кроме того, в соглавном событии супертяж Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) нокаутировал француза Невфеля Уату (18-4, 10 КО).

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере бокса в Карсоне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Павел Гула.
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