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Потенциальный соперник Ломаченко добыл победу в Лас-Вегасе (видео)

Потенциальный соперник Ломаченко добыл победу в Лас-Вегасе (видео)
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter trboxing

В ночь на 13 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, CША) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Шакур Стивенсон - Джеремия Накатила. На кону схватки стоял титул временного чемпиона WBO в первом легком весе.

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Американец Стивенсон владел преимуществом по ходу поединка и даже отправил намибийца Накатилу в нокдаун в четвертом раунде. В итоге по истечении 12 раундов все судьи отдали победу Шакуру - 120-107 трижды. 

Для непобедимого Стивенсона этот успех стал 16-м в карьере, Накатила проиграл во второй раз, имея на своем счету 21 победу.

Лучшие моменты боя Шакур Стивенсон - Джеремия Накатила:

Ранее Стивенсон зазывал Ломаченко на бой, но для этого украинцу надо опуститься в весе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 448

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Бокс, Василий Ломаченко, Шакур Стивенсон, Джеремия Накатила.
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