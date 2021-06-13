Потенциальный соперник Ломаченко добыл победу в Лас-Вегасе (видео)

В ночь на 13 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, CША) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Шакур Стивенсон - Джеремия Накатила. На кону схватки стоял титул временного чемпиона WBO в первом легком весе.

Американец Стивенсон владел преимуществом по ходу поединка и даже отправил намибийца Накатилу в нокдаун в четвертом раунде. В итоге по истечении 12 раундов все судьи отдали победу Шакуру - 120-107 трижды.

Для непобедимого Стивенсона этот успех стал 16-м в карьере, Накатила проиграл во второй раз, имея на своем счету 21 победу.

Лучшие моменты боя Шакур Стивенсон - Джеремия Накатила:

Ранее Стивенсон зазывал Ломаченко на бой, но для этого украинцу надо опуститься в весе.