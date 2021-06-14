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У Поветкина хотят отсудить миллионы долларов

У Поветкина хотят отсудить миллионы долларов
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram povetkinalexandr

Известный российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. Однако это не помешало одиозному американскому промоутеру Дону Кингу подать на россиянина в суд.

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Видимо, Кинг не доволен тем, что его подопечный Бермейн Стиверн так и не сразился с "Русским Витязем". Бой Поветкина и Стиверна должен был пройти в Екатеринбурге в декабре 2016 года, однако россиянин тогда провалил допинг-тест, и поединок был отменен. 

 
 
 
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Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)

"У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию $ 6,5 млн за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы", - рассказал промоутер Поветкина Андрей Рябинский в комментарии для ТАСС.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Поветкин оказался в тяжелейшем нокауте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Поветкин, Бокс, Дон Кинг.
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