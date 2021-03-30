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Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)

Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Супертяжи Диллиан Уайт и Александр Поветкин обменялись боксерской амуницией после боя-реванша, который состоялся в Гибралтаре в минувший уик-энд.

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Так спортсмены решили обменятся боксерскими трусами. Уайт, получив от Поветкина "сувенир", тут же показал свое недовольство. Дело в том, что по мнению британца, трусы "Русского Витязя" очень дешевые, а сам Диллиан отдал Поветкину форму на £1,5 тысяч фунтов (около 57 тысяч гривен). Своими мыслями по этому поводу Уайт поделился со Sky Sports.

"Мои трусы стоили дорого. Их цена составляет около 1,5 тысяч фунтов стерлингов, а эти явно выглядят более дешевыми. Ну, что поделать, это же сувенир", - заявил Уайт.

"Телеграф" напоминает, что в реванше Диллиан просто смял Александра на ринге, нокаутировав "Русского Витязя" в четвертом раунде. Первый бой между боксерами завершился нокаутом года в исполнении россиянина.

Ранее "Телеграф сообщал", что на вечере бокса в Гибралтаре в бою андеркарда супертяж жестко нокаутировал соперника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 142

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Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.
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