Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)

Супертяжи Диллиан Уайт и Александр Поветкин обменялись боксерской амуницией после боя-реванша, который состоялся в Гибралтаре в минувший уик-энд.

Так спортсмены решили обменятся боксерскими трусами. Уайт, получив от Поветкина "сувенир", тут же показал свое недовольство. Дело в том, что по мнению британца, трусы "Русского Витязя" очень дешевые, а сам Диллиан отдал Поветкину форму на £1,5 тысяч фунтов (около 57 тысяч гривен). Своими мыслями по этому поводу Уайт поделился со Sky Sports.

"Мои трусы стоили дорого. Их цена составляет около 1,5 тысяч фунтов стерлингов, а эти явно выглядят более дешевыми. Ну, что поделать, это же сувенир", - заявил Уайт.

NOT A FAIR DEAL!@DillianWhyte agreed to swap shorts with Alexander Povetkin... but was soon regretting it pic.twitter.com/UCQJE9twYM

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 29, 2021