Обидчик Деревянченко защитил пояс WBC (видео)

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Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ShowtimeBoxing

В ночь на 20 июня (время киевское) в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялось масштабное шоу бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джермалл Чарло - Хуан Монтиэль.

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Американский чемпион WBC в среднем весе Чарло в целом контролировал ход поединка и довел бой до победы единогласным решением судей. Итоговый счет 120-108, 119-109 и 118-109 в пользу Джермалла.

Этот успех стал для Чарло 32-м в карьере при отсутствии поражений. Мексиканец Монтиэль проиграл в пятый раз при 25 успехах и двух ничьих.

Лучшие моменты боя  Джермалл Чарло - Хуан Монтиэль:

"Телеграф" напоминает, что в своем предыдущем бою Чарло в 12-и раундах одолел украинца Сергея Деревянченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 578

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Бокс, Джермалл Чарло, Хуан Монтиэль.
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