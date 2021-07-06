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Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер

Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram viktor_faust_vykhryst

Небитый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет следующий поединок против американца Майка Маршалла (5-1-1, 4 КО). Об этом сообщил представитель США на своей страничке в Facebook.

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33-летний американец также поведал, что его бой против украинского "Фауста" будет проходить в рамках шоу Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) - Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).  Таким образом, украинец может засветить свое имя, ведь к этому вечеру бокса, который пройдет 24 июля в Лас-Вегасе на арене  T-Mobile, будет приковано огромное внимание любителей спорта. 

Соперник украинца Маршалл имеет на своем счету пять побед, одну ничью и одно поражение, датированное 2016 годом. Выхрист, в свою очередь, идет без поражений и в семи боях 5 раз побеждал досрочно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Выхрист заставил немецкого боксера сдаться на стуле.

Напомним, на очередной дуэли взглядов Тайсон Фьюри "переглядел" Деонтея Уайлдера, добыв таким образом ментальную победу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Виктор Выхрист, Майк Маршалл.
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