Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер

Небитый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет следующий поединок против американца Майка Маршалла (5-1-1, 4 КО). Об этом сообщил представитель США на своей страничке в Facebook.

33-летний американец также поведал, что его бой против украинского "Фауста" будет проходить в рамках шоу Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) - Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО). Таким образом, украинец может засветить свое имя, ведь к этому вечеру бокса, который пройдет 24 июля в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, будет приковано огромное внимание любителей спорта.

Соперник украинца Маршалл имеет на своем счету пять побед, одну ничью и одно поражение, датированное 2016 годом. Выхрист, в свою очередь, идет без поражений и в семи боях 5 раз побеждал досрочно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Выхрист заставил немецкого боксера сдаться на стуле.

Напомним, на очередной дуэли взглядов Тайсон Фьюри "переглядел" Деонтея Уайлдера, добыв таким образом ментальную победу.