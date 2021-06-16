Фьюри добыл ментальную победу над Уайлдером: видео необычной дуэли взглядов

Чемпион мира по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри встретился на пресс-конференции с американцем Деонтеем Уайлдером. По итогам мероприятия боксеры провели необычную дуэль взглядов.

После общения с прессой супертяжи провели традиционную дуэль взглядов, которая заметно затянулась. В итоге бойцы начали играть в "гляделки", и победил Фьюри. "Цыганский король" не отвел взгляд даже после того, как "Бронзовый бомбардировщик" ушел со сцены.

Видео рекордной дуэли взглядов, которая длилась почти шесть минут, доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что третий бой между боксерами состоится 24 июля в Лас-Вегасе. В первом поединке была зафиксирована ничья, а во втором - Тайсон брутально нокаутировал Деонтея. Американец считает, что британец жульничал.

Ранее Фьюри объяснил, почему лизнул Уайлдера в бою.