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Фьюри для подготовки к Уайлдеру взял двухметрового казаха (фото)

Фьюри для подготовки к Уайлдеру взял двухметрового казаха (фото)
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ivandychko

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко помогает небитому британскому чемпиону в хевивейте по версии WBC Тайсону Фьюри готовиться к бою с американцем  Деонтеем Уайлдером.

Фьюри объяснил, почему лизнул Уайлдера в бою (видео)

Дычко, который пока не знает поражений на профи-ринге, опубликовал пост на своей страничке в Instagram, в котором показал тренировочный процесс. "Если хочешь стать лучшим, надо работать с лучшими", - написал Иван, прикрепив фото с чемпионом.

 
 
 
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Публикация от Ivan Dychko (@ivandychko)

Сейчас Фьюри находится в Майами, где проходит его подготовка к бою с "Бронзовым Бомбардировщиком". 

30-летний Иван Дычко, рост которого составляет 205 см, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. 

"Телеграф" напоминает, что Уайлдер выбил себе реванш с Тайсоном в суде. Изначально Фьюри хотел провести летом бой с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, однако вмешательство американца изменилj всю ситуацию в супертяжелом дивизионе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 185

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Иван Дычко.
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