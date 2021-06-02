Фьюри для подготовки к Уайлдеру взял двухметрового казаха (фото)

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко помогает небитому британскому чемпиону в хевивейте по версии WBC Тайсону Фьюри готовиться к бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Дычко, который пока не знает поражений на профи-ринге, опубликовал пост на своей страничке в Instagram, в котором показал тренировочный процесс. "Если хочешь стать лучшим, надо работать с лучшими", - написал Иван, прикрепив фото с чемпионом.

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Сейчас Фьюри находится в Майами, где проходит его подготовка к бою с "Бронзовым Бомбардировщиком".

30-летний Иван Дычко, рост которого составляет 205 см, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

"Телеграф" напоминает, что Уайлдер выбил себе реванш с Тайсоном в суде. Изначально Фьюри хотел провести летом бой с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, однако вмешательство американца изменилj всю ситуацию в супертяжелом дивизионе.