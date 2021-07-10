Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)

В ночь на субботу, 10 июля (время киевское), в Лос-Анджелесе состоялся большой вечер профи-бокса, главным событием которого стал бой мексиканца Хильберто Рамиреса с кубинцем Салливаном Баррерой.

30-летний экс-чемпион мира во втором среднем весе Рамирес без проблем нокаутировал 39-летнего Барреру. Хильберто по прозвищу "Левша" планомерно бил сопернику в область печени, и дважды тот падал от боли на настил ринга. Победа к бывшему чемпиону пришла в четвертом раунде. Мексиканец провел очередную серию ударов, а кубинец просто опустился на колени. Рефери остановил схватку, зафиксировав технический нокаут.

Лучшие моменты боя:

Этот успех стал для непобедимого Рамиреса 42-м в карьере, бывший претендент на титул в полутяжелом весе Баррера, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на счету 22 победы.

Ожидается, что Хильберто проведет свой следующий поединок либо с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом, либо с бывшим чемпионом в этой весовой категории Сергеем Ковалевым из РФ.

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