Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Футболист "Ювентуса" забил потрясающий гол со штрафного, прошив "стенку" (видео)
Футболист "Ювентуса" забил потрясающий гол со штрафного, прошив "стенку" (видео)
"Ты умрешь в октагоне": Макгрегор и Порье провели взвешивание (видео)
"Ты умрешь в октагоне": Макгрегор и Порье провели взвешивание (видео)
Украинский футболист сменит один клуб Серии А на другой
Украинский футболист сменит один клуб Серии А на другой
Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)
Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)

Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)

Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zurdoramirez

В ночь на субботу, 10 июля (время киевское), в Лос-Анджелесе состоялся большой вечер профи-бокса, главным событием которого стал бой мексиканца Хильберто Рамиреса с кубинцем Салливаном Баррерой.

Сын легенды бокса нокаутировал соперника ударом в корпус (видео)

30-летний экс-чемпион мира во втором среднем весе Рамирес без проблем нокаутировал 39-летнего Барреру. Хильберто по прозвищу "Левша" планомерно бил сопернику в область печени, и дважды тот падал от боли на настил ринга. Победа к бывшему чемпиону пришла в четвертом раунде. Мексиканец провел очередную серию ударов, а кубинец просто опустился на колени. Рефери остановил схватку, зафиксировав технический нокаут.

Лучшие моменты боя:

Этот успех стал для непобедимого Рамиреса 42-м в карьере, бывший претендент на титул в полутяжелом весе Баррера, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на счету 22 победы.

Ожидается, что Хильберто проведет свой следующий поединок либо с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом, либо с бывшим чемпионом в этой весовой категории Сергеем Ковалевым из РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Пакистане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,308

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Хильберто Рамирес, Салливан Баррера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)
02 Футболист "Ювентуса" забил потрясающий гол со штрафного, прошив "стенку" (видео)
03 "Динамо" арендовало форварда московского ЦСКА (видео)
04 Оправданная в деле о допинге Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге (видео)
05 "Ты умрешь в октагоне": Макгрегор и Порье провели взвешивание (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь