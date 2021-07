"Пакистанский танк" избил соперника в весе Ломаченко (видео)

В пакистанском Пешаваре состоялся занимательный вечер бокса, в главном бою которого выступили местный боксер-легковес Камран Абдул Вахаб (7-0, 7 KO) по прозвищу "Пакистанский танк" и Хамид Кан (2-2) из Афганистана.

Уже во втором раунде Камран начал просто избивать соперника, но тот отказывался падать. Казалось, что атакующий боксер вот-вот устанет и сам упадет на настил ринга, однако Хамид в какой-то момент попросту отвернулся от оппонента, и рефери зафиксировал технический нокаут. Для непобедимого "Танка" этот успех стал седьмым в карьере, а боец из Афганистана потерпел свое второе поражение в профи, имея на счету 2 победы.

Видео нокаута в бою Камран Абдул Вахаб - Хамид Кан доступно в сети:

In the main event from Peshawar, Pakistan, 23yr old Kamran "The Pakistani Tank" Abdul Wahab (7-0, 7 KO's) with the TKO-2 stoppage victory over Afghanistan's Hamid Khan (2-2) in their lightweight contest pic.twitter.com/ugh5DHL16e

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) July 6, 2021