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"Пакистанский танк" избил соперника в весе Ломаченко (видео)

"Пакистанский танк" избил соперника в весе Ломаченко (видео)
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kamrankbangash

В пакистанском Пешаваре состоялся занимательный вечер бокса, в главном бою которого выступили местный боксер-легковес Камран Абдул Вахаб (7-0, 7 KO) по прозвищу "Пакистанский танк" и Хамид Кан (2-2) из Афганистана.

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Уже во втором раунде Камран начал просто избивать соперника, но тот отказывался падать. Казалось, что атакующий боксер вот-вот устанет и сам упадет на настил ринга, однако Хамид в какой-то момент попросту отвернулся от оппонента, и рефери зафиксировал технический нокаут. Для непобедимого "Танка" этот успех стал седьмым в карьере, а боец из Афганистана потерпел свое второе поражение в профи, имея на счету 2 победы.

Видео нокаута в бою Камран Абдул Вахаб - Хамид Кан доступно в сети:

Отметим, недавно украинец Василий Ломаченко, который также выступает в легком дивизионе, успешно вернулся на ринг, победив нокаутом японца Масаеши Накатани. К слову в этот же день американский боксер-легковес Джервонта "Танк" Дэвис нокаутировал Марио Барриоса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тим Цзю брутальным нокаутом защитил свой второстепенный пояс.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут.
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