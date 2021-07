Сын легенды бокса нокаутировал соперника ударом в корпус (видео)

В среду, 7 июля, австралийский боксер Тим Цзю, сын известного боксера Кости Цзю, успешно защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе, победив нокаутом малоизвестного соотечественника Стива Спарка. Бой проходил в австралийском Ньюкасле.

26-летний Цзю уже с первых секунд начал избивать оппонента, а в третьем раунде Спарк дважды оказался в нокдаунах после ударов в корпус и поединок был остановлен.

Видео нокаута в бою Тим Цзю - Стив Спарк:

Tim Tszyu goes 19-0 in another solid performance for the super welterweight commonwealth title. Surely not far off a world title shot now #TszyuSpark pic.twitter.com/17urZ8F1ay

— Dan Frost (@DannyBoyFrost) July 7, 2021