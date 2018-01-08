Биатлон. Велепец прокомментировал выступление женской сборной в эстафете

Украинки не сумели подтвердить статус фавориток и смогли стать лишь пятыми в эстафете, использовав в сумме 12 дополнительных выстрелов.

«Все хотят побеждать. Мы тоже хотим, но это нелегко. Я болельщиков понимаю — когда футболисты проигрывают, я тоже злой», — коротко прокомментировал результат Велепец для UA:БІАТЛОН.

Стоит отметить, что победу в эстафете одержали француженки, а на подиум попали Германия и Швеция.