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Биатлон. Олимпийское золото в женском спринте выиграла Дальмайер

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Лаура Дальмайер
14:36 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 спринта Олимпиады.

В Пхенчхане завершилась первая биатлонная гонка в рамках Олимпиады-2018 где в женском спринте лучшая из украинок Вита Семеренко финишировала лишь на 13-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

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Украинка допустила один промах в предпоследнем выстреле на стрельбе в положении стоя и по скорости также не смогла совладать с соперницами - 54,5 секунды отставания от олимпийской чемпионки.

Три другие наши представительницы провалили и стрельбу, и движение по скорости.

У Валентины Семеренко 3 промаха и отставание от победительницы в 2 минуты 14,7 секунды, Анастасии Меркушиной те же 3 промаха и отставание в +2:26.1, а у Ирины Варвинец - 5 промахов и +3:41.9.

Никто из них не попал даже в Топ-40 участниц олимпийского спринта.

Женская гонка преследования, где Вита Семеренко имеет призрачные шансы на победу, состоится в понедельник, 12 февраля.

Чемпионкой Олимпийских игр в этом виде программы стала Лаура Дальмайер из Германии, преодолевшая дистанцию за 21 минут 06,2 секунды (0 промахов). Серебро у Мартин Олсбю из Норвегии - +24,2 секунды отставания (1 промах), бронза - у Вероники Витковой из Чехии - +25,8 (1).

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