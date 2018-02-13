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Брынзак: Мы не возлагали больших надежд на гонку преследования

Биатлон на Олимпиаде в Пхенчхане
01:59 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результаты женской гонки преследования.

"Мы на эту гонку не возлагали больших надежд. У нас был только один шанс на медаль (Вита Семеренко – прим. ред.). Мы надеемся на масс-старт, на индивидуальную гонку и на эстафету.

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Почему не стартовала Валентина Семеренко? Какой смысл бежать с сороковых мест? Здесь никаких зачетов, очков нет. Пускай она готовится к индивидуалке. В этом сезоне она дважды была в "цветах". Посмотрим, что будет здесь", – отметил Брынзак в комментарии UA:Перший.

Добавим, что женская индивидуальная гонка запланирована на среду, 14-е февраля. Начало гонки – в 13:05 по киевскому времени. Смотрите также расписание выступлений украинцев на Олимпиаде в Пхэнчхане.

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