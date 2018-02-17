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Японскому фигуристу Ханю покорилось уникальное достижение на Олимпиаде-2018
15:39 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане японский фигурист Юдзуру Ханю стал победителем в соревнованиях одиночников.
В Сочи-2014 он также выиграл золотую медаль.
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Таким образом, Ханю стал первым фигуристом за 66 лет, которому удалось взять золото на двух Олимпийских играх подряд в мужских одиночных соревнованиях. В последний раз это удавалось Дику Баттону на Играх в 1948 и 1952 году, сообщает Gracenote.
В Пхёнчхане-2018 серебро взял другой японский фигурист — Сома Уно, бронза у испанца Хавьера Фернандеса.
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