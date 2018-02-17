Японскому фигуристу Ханю покорилось уникальное достижение на Олимпиаде-2018

В Сочи-2014 он также выиграл золотую медаль.

Таким образом, Ханю стал первым фигуристом за 66 лет, которому удалось взять золото на двух Олимпийских играх подряд в мужских одиночных соревнованиях. В последний раз это удавалось Дику Баттону на Играх в 1948 и 1952 году, сообщает Gracenote.

В Пхёнчхане-2018 серебро взял другой японский фигурист — Сома Уно, бронза у испанца Хавьера Фернандеса.