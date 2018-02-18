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Олимпиада-2018: японская конькобежка с рекордом взяла "золото"

Нао Кодайра
15:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Японская конькобежка с олимпийским рекордом стала победительницей в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров в Пхенчхане.

Японка Нао Кодайра победила в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2018, установив олимпийский рекорд. Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку призеров чешка Каролина Эрбанова. Россиянка Ангелина Голикова стала седьмой.

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Олимпиада-2018. Каннын, Южная Корея

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) – 36,94 (олимпийский рекорд).

2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,33.

3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,34

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