Олимпиада-2018: японская конькобежка с рекордом взяла "золото"
Новости спорта: Японская конькобежка с олимпийским рекордом стала победительницей в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров в Пхенчхане.
Японка Нао Кодайра победила в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2018, установив олимпийский рекорд. Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку призеров чешка Каролина Эрбанова. Россиянка Ангелина Голикова стала седьмой.
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Олимпиада-2018. Каннын, Южная Корея
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
1. Нао Кодайра (Япония) – 36,94 (олимпийский рекорд).
2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,33.
3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,34