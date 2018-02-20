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Самые титулованные фигуристы в истории Олимпийских игр

Тесса Виртью и Скотт Моир
16:53 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Канадская танцевальная пара Тесса Виртью и Скотт Моир стали рекордсменами по количеству олимпийских медалей.

Канадская танцевальная пара Тесса Виртью и Скотт Моир стали рекордсменами по количеству олимпийских медалей.

В 2010 году в Ванкувере Виртью и Моир добыли свои первые золотые медали на домашней Олимпиаде, в Сочи в 2014-м канадский дуэт взял два серебра – в личном и командном первенствах, а в Пхенхчане в 2018-м им удалось сменить это серебро на золото.

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Таким образом, Виртью и Моир стали второй парой в истории фигурного катания, у которой получилось дважды выиграть Олимпийские игры. Ранее это достижение покорялось лишь российскому танцевальному тандему – Оксане Грищук и Евгению Платову.

Отметим, что трехкратными олимпийскими чемпионами являются лишь три фигуриста в истории: советская парница Ирина Роднина (1972, 1976, 1980), шведский одиночник Йиллис Графстрем (1920, 1924, 1928) и норвежка Соня Хени (1928, 1932, 1936).

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