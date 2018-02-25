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Испанец Вальверде стал триумфатором велогонки Мирового тура "Тур Абу-Даби"

Алехандро Вальверде
17:19 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Алехандро Вальверде стал победителем многодневной велогонки Мирового тура.

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar выиграл многодневную гонку Мирового тура – «Тур Абу-Даби», состоявшую из пяти этапов. Вторым стал голландец Вилко Келдерман (Sunweb), третьим колумбиец Мигель Анхель Лопес («Астана»).

Велошоссе. Многодневная велогонка Мирового тура «Тур Абу-Даби». ОАЭ

Итоговая классификация

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 16:00.01.

2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – отставание 0.17.

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – + 0.29.

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Новости спорта, Алехандро Вальверде, Велогонки, Многодневная велогонка Мирового тура, Тур Абу-Даби.
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