Испанец Вальверде стал триумфатором велогонки Мирового тура "Тур Абу-Даби"
Новости спорта: Алехандро Вальверде стал победителем многодневной велогонки Мирового тура.
Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar выиграл многодневную гонку Мирового тура – «Тур Абу-Даби», состоявшую из пяти этапов. Вторым стал голландец Вилко Келдерман (Sunweb), третьим колумбиец Мигель Анхель Лопес («Астана»).
Велошоссе. Многодневная велогонка Мирового тура «Тур Абу-Даби». ОАЭ
Итоговая классификация
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 16:00.01.
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – отставание 0.17.
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – + 0.29.