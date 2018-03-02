Генеральный менеджер "Нэшвилла" побил рекорд НХЛ по количеству побед

Дэвид Пойл смог установить рекорд благодаря очередному матчу регулярного чемпионата НХЛ, в котором Предаторз в гостях обыграли Ойлерз.

Таким образом Пойл превозошел достижегие Глена Сатера по количеству побед для генеральных менеджеров в истории лиги.

В Нэшвилле Пойл работает с момента основания клуба, а до этого 15 лет был менеджером Вашингтона.

Ранее сообщалось, что капитан Вашингтона Александр Овечкин установил рекорд Кэпиталз.