Генеральный менеджер "Нэшвилла" побил рекорд НХЛ по количеству побед
Новости спорта: Генеральный менеджер Нэшвилла достиг 1320-й победы в своей карьере.
Дэвид Пойл смог установить рекорд благодаря очередному матчу регулярного чемпионата НХЛ, в котором Предаторз в гостях обыграли Ойлерз.
Таким образом Пойл превозошел достижегие Глена Сатера по количеству побед для генеральных менеджеров в истории лиги.
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В Нэшвилле Пойл работает с момента основания клуба, а до этого 15 лет был менеджером Вашингтона.
Ранее сообщалось, что капитан Вашингтона Александр Овечкин установил рекорд Кэпиталз.