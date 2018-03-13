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Названы лучшие легкоатлеты января в Украине

Марина Клипко
17:26 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: По итогам голосования, лучшими легкоатлетами февраля в Украине признано Виталия Бутрима и Марину Килипко

И у мужчин, и у женщин победу одержали новоиспеченные рекордсмены Украины - Виталий Бутрым, который на соревнованиях в Турции установил новый национальный рекорд Украины в беге на 400 метров в помещениях (46,45) и Марина Килипко, которая во Франции в прыжках с шестом преодолела высоту 4,62, что также является новым национальным рекордом для помещений.

Стоит отметить, что опрос по лучших легкоатлетов традиционно проводилось среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

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Новости спорта, Виталий Бутрым, Легкая атлетика, Марина Килипко, Новости легкой атлетики.
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