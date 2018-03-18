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Где смотреть церемонию закрытия Паралимпиады-2018

Паралимпиада-2018
10:40 Сегодня Телеграф
Апостроф

Новости спорта: 18 марта состоится церемония закрытия Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Начало мероприятия запланировано на 13:00.

Прямую трансляцию церемонии закрытия Паралимпийских игр-2018 можно будет посмотреть в эфире украинского телеканала "UA:ПЕРШИЙ". В России в прямом эфире событие будет транслировать телеканал "Матч! Игра".

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

Отметим, что церемония закрытия Паралимпиады в Пхенчхане будет длиться больше чем полтора часа.

Напомним, Паралимпийские игры-2018 проходят с 9 марта. В соревнованиях принимают участие 49 стран.

Сборная Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане входит в пятерку лучших.

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Новости спорта, Паралимпиада, Паралимпиада-2018, Паралимпимпийские игры, Пхнчхан, Южная Корея.
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