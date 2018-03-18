Где смотреть церемонию закрытия Паралимпиады-2018

Начало мероприятия запланировано на 13:00.

Прямую трансляцию церемонии закрытия Паралимпийских игр-2018 можно будет посмотреть в эфире украинского телеканала "UA:ПЕРШИЙ". В России в прямом эфире событие будет транслировать телеканал "Матч! Игра".

Отметим, что церемония закрытия Паралимпиады в Пхенчхане будет длиться больше чем полтора часа.

Напомним, Паралимпийские игры-2018 проходят с 9 марта. В соревнованиях принимают участие 49 стран.

Сборная Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане входит в пятерку лучших.