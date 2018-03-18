Где смотреть церемонию закрытия Паралимпиады-2018
Новости спорта: 18 марта состоится церемония закрытия Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Начало мероприятия запланировано на 13:00.
Прямую трансляцию церемонии закрытия Паралимпийских игр-2018 можно будет посмотреть в эфире украинского телеканала "UA:ПЕРШИЙ". В России в прямом эфире событие будет транслировать телеканал "Матч! Игра".
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Отметим, что церемония закрытия Паралимпиады в Пхенчхане будет длиться больше чем полтора часа.
Напомним, Паралимпийские игры-2018 проходят с 9 марта. В соревнованиях принимают участие 49 стран.
Сборная Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане входит в пятерку лучших.