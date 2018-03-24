Украинскому чемпиону Олимпиады Абраменко Россия и Казахстан предлагали сменить гражданство

Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко поделился подробностями предложений других стран сменить гражданство. По словам спортсмена, это было в 2009 году и тогда, минусы возможного переезда перевесили плюсы.

"В Украине со спортом далеко не все в порядке. А перед спортсменом стоят задачи – он должен достичь максимума.

Если где-то условия лучше, то почему спортсмен должен жертвовать своим здоровьем и временем, когда он точно знает, что в другой стране ему сделают такие условия, при которых он достигнет своей мечты. Хоть кто-то пытался это понять прежде чем критиковать?

Кто предлагал гражданство? Россия, Казахстан... В 2009 году. Да, я давал интервью в 2016-м, но тогда говорил о 2009-м. Многие неправильно поняли, а затем неправильно и написали. В 2016-м я не мог даже теоретически перейти, потому что тогда бы я не смог принять участие в Олимпиаде. А какой тогда смысл переходить?

Но в 2009-м я не согласился на переход в другую сборную, потому что минусы таки перевесили плюсы. Я не люблю быть гостем в чужой стране. Меня не устраивало, что я всегда буду чувствовать себя чужаком. Потому что когда я получил медаль для Украины, то считайте, что мои эмоции умножились на два.

Плюсы смены гражданства? Прежде всего, это условия тренировок. И уже во вторую очередь – зарплата. К тому времени, когда мне предлагали, то давали зарплату в пять раз выше, чем в Украине. И сейчас эта ставка больше. Я сейчас имею зарплату с учетом всех надбавок – 8500 гривен. Там она могла бы дойти и до 2 тысяч долларов", – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.