Украинский гонщик занял 4 место в пятидневном марафоне в пустыне

Вадим Притуляк завершил пятидневный марафон в пустыне на 4-м месте и финишировал 13-м в общем зачете гонки Abu Dhabi Desert Challenge. Об этом сообщает XSPORT.

В классе Т-3 украинский гонщик финишировал в шаге от подиума и занял четвертое место. При этом во время гонки у украинца случилась поломка, которая и обусловила более чем двухчасовое отставание от первого места.

В общем зачете гонки Abu Dhabi Desert Challenge украинец стал 13-м. Победителем этапа стал чех Мартин Прокоп, который опередил поляка Якуба Пшигонского на 13,5 минуты. Третьим, с отставанием в 46 минут, финишировал россиянин Владимир Васильев.