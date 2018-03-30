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Украинский гонщик занял 4 место в пятидневном марафоне в пустыне

Автоспорт
22:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский гонщик Вадим Притуляк выступил на третьем этапе Кубка мира по кросс-кантри.

Вадим Притуляк завершил пятидневный марафон в пустыне на 4-м месте и финишировал 13-м в общем зачете гонки Abu Dhabi Desert Challenge. Об этом сообщает XSPORT.

В классе Т-3 украинский гонщик финишировал в шаге от подиума и занял четвертое место. При этом во время гонки у украинца случилась поломка, которая и обусловила более чем двухчасовое отставание от первого места.

В общем зачете гонки Abu Dhabi Desert Challenge украинец стал 13-м. Победителем этапа стал чех Мартин Прокоп, который опередил поляка Якуба Пшигонского на 13,5 минуты. Третьим, с отставанием в 46 минут, финишировал россиянин Владимир Васильев.

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Новости спорта, Автоспорт, Вадим Притуляк, Марафон, Новости автоспорта.
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