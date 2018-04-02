Назван лучший спортсмен Украины в марте

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал лучшим спортсменом по итогам марта, а его наставник Вячеслав Лаврухин - лучшим тренером месяца, сообщается на официальном сайте НОК.

Первый месяц весны стал удачным для спортсмена. Выступая на этапе Кубка мира в Дохе, Радивилов дважды становился на подиум, завоевав золото в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.

Это признание НОК стало третьим для Радивилова, ранее он становился лучшим спортсменом в октябре и ноябре 2017 года.