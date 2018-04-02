Бьорндален расскажет о планах на будущее 3 апреля

Спортсмен проинформировал СМИ о проведении пресс-конференции в Осло, сообщает NRK.no.

44-летний биатлонист в минувшем сезоне не сумел попасть в состав сборной Норвегии, отправившейся на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Бьорндален также не выиграл ни одной медали на этапах Кубка мира.

Бьорндален является одним из самых титулованных спортсменов мира. Ему наряду с соотечественниками Марит Бьорген и Бьорну Дэли принадлежит рекорд по количеству выигранных золотых медалей на Олимпийских играх. Каждый из спортсменов завоевал по восемь золотых наград.