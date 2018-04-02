Бьорндален расскажет о планах на будущее 3 апреля
Новости спорта: Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален сообщит о своих дальнейших планах завтра, 3 апреля.
Спортсмен проинформировал СМИ о проведении пресс-конференции в Осло, сообщает NRK.no.
44-летний биатлонист в минувшем сезоне не сумел попасть в состав сборной Норвегии, отправившейся на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Бьорндален также не выиграл ни одной медали на этапах Кубка мира.
Бьорндален является одним из самых титулованных спортсменов мира. Ему наряду с соотечественниками Марит Бьорген и Бьорну Дэли принадлежит рекорд по количеству выигранных золотых медалей на Олимпийских играх. Каждый из спортсменов завоевал по восемь золотых наград.